SPOR

Ekpe Udoh'tan Aziz Yıldırım mesajı: Adamsın!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.06.2018 11:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Doğuş forması ile Euroleague zaferi yaşayan ve şu sıralar NBA'de Utah Jazz forması giyen Ekpe Udoh, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'a teşekkür mesajı yayınladı.

Ekpe Udoh'tan Aziz Yıldırım mesajı: Adamsın!

Fenerbahçe‘de gerçekleştirilen “Olağan Genel Seçim” sonrası yeni başkan Ali Koç seçilirken, 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi sona ermişti.

Fenerbahçe‘nin eski yıldızı Ekpe Udoh ise Aziz Yıldırım döneminin sona ermesinden sonra bugün kişisel twitter adresinden bir açıklamada bulundu. Eski başkanına teşekkür eden Ekpe, “Geçtiğimiz yıllar boyunca Türk sporu ve Fenerbahçe için yaptıklarından dolayı Aziz Yildirim’a çok teşekkürler. Adamsın ” yazdı.

Oynadığı dönem taraftarın en çok sevdiği isimler arasında yer alan Udoh'un bu tweeti sosyal medyada olay olurken, çok sayıda Ali Koç yanlısı Fenerbahçe taraftarı Epke Udoh'un paylaşımına cevap verdi.

(Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ekpe udoh aziz yıldırım

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