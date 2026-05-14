EKPSS-2026 sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı

ÖSYM’nin açıklamasına göre adaylar, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 14.30 itibarıyla sınav sonuçlarına erişmeye başladı.

ÖSYM’DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "19 Nisan 2026 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (2026-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."

EKPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, EKPSS sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecek.

Sonuç sorgulama işlemleri için adayların ÖSYM Sonuç Sistemi adresine giriş yapması gerekiyor.

EKPSS SONUÇLARI HANGİ ALANLARDA KULLANILACAK?

2026-EKPSS sonuçları, kamu kurum ve kuruluşlarının engelli personel alımlarında kullanılacak.

Sınav sonuçları;

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kurumlarda,

Belediyeler ve il özel idarelerinde,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kamu kuruluşlarında,

İşçi statüsünde personel istihdam eden kamu kurumlarında engelli personel alımı süreçlerinde geçerli olacak.