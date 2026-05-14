EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

EKPSS-2026 sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı

19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. İşte 2026 EKPSS sonuç sorgulama ekranı...

EKPSS-2026 sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı
Sedef Karatay Bingül

ÖSYM’nin açıklamasına göre adaylar, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 14.30 itibarıyla sınav sonuçlarına erişmeye başladı.

ÖSYM’DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "19 Nisan 2026 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (2026-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."

EKPSS-2026 sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı 1

EKPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, EKPSS sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecek.

Sonuç sorgulama işlemleri için adayların ÖSYM Sonuç Sistemi adresine giriş yapması gerekiyor.

EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS SONUÇLARI HANGİ ALANLARDA KULLANILACAK?

2026-EKPSS sonuçları, kamu kurum ve kuruluşlarının engelli personel alımlarında kullanılacak.

Sınav sonuçları;
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kurumlarda,
Belediyeler ve il özel idarelerinde,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kamu kuruluşlarında,
İşçi statüsünde personel istihdam eden kamu kurumlarında engelli personel alımı süreçlerinde geçerli olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gençlerde alarm veren tablo: İşsizlik oranı büyüyor! Gençlerde alarm veren tablo: İşsizlik oranı büyüyor!
MEB duyurdu, 40 ilde pilot uygulama başladı!MEB duyurdu, 40 ilde pilot uygulama başladı!

Anahtar Kelimeler:
ÖSYM EKPSS 2023 EKPSS yerleştirme sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan Sevda Demirel'in ayağı kırıldı

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.