Gençlerde alarm veren tablo: İşsizlik oranı büyüyor!

Araştırmaya göre İstanbul’da 18–29 yaş arası gençlerde işsizlik oranı yüzde 13.6 olarak ölçülürken, üniversite mezunlarında bu oran yüzde 13.7’ye yükseldi. Genç kadın üniversite mezunlarında ise işsizlik oranı yüzde 16.4’e çıktı.

EN YÜKSEK İŞSİZLİK LİSE MEZUNLARINDA

Araştırmada eğitim durumuna göre işsizlik oranları da dikkat çekti. İstanbul’da genç işgücü piyasasında en yüksek işsizlik oranı yüzde 15.1 ile lise mezunlarında görüldü.

Üniversite mezunları yüzde 13.7 ile ikinci sırada yer alırken, lise altı eğitim grubunda işsizlik oranı yüzde 12.8 oldu. En düşük işsizlik oranı ise yüzde 11.7 ile meslek lisesi mezunlarında kaydedildi.

HER 4 ÜNİVERSİTE MEZUNUNDAN BİRİ SİSTEMİN DIŞINDA

Araştırmanın en çarpıcı verilerinden biri de 'ne eğitimde ne istihdamda' bulunan gençlere ilişkin oldu. Üniversite mezunlarının yüzde 24.8’i ne çalışıyor ne de eğitim hayatına devam ediyor. Bu oran kadınlarda yüzde 34.1’e kadar yükselirken, erkeklerde yüzde 14.3 seviyesinde kaldı.

Uzmanlar, özellikle genç kadınlarda iş gücüne katılımın düşüklüğünün sosyal ve ekonomik riskleri artırdığına dikkat çekti.

MEZUN OLDUĞU ALAN DIŞINDA ÇALIŞANLARIN SAYISI ARTIYOR

İstanbul’daki genç çalışanların yalnızca yüzde 59.5’i eğitim aldığı alanla tam uyumlu bir işte çalışabiliyor. Yaklaşık yüzde 20’lik kesim ise tamamen farklı sektörlerde istihdam ediliyor.

Araştırmaya göre kendi alanında çalışan üniversite mezunları, farklı alanlarda çalışanlara kıyasla yaklaşık yüzde 14 daha fazla gelir elde ediyor.

EN YÜKSEK İSTİHDAM MÜHENDİSLİKTE

Bölümlere göre istihdam oranlarında mühendislik ilk sırada yer aldı. Mühendislik mezunlarının yüzde 81.5’i istihdam edilirken, eğitim bölümleri yüzde 79.1 ile ikinci sırada yer aldı. İşletme ve finans bölümlerinde istihdam oranı yüzde 76.2 oldu.

İstihdam oranının en düşük olduğu alanlar ise sanat ve tasarım, sosyal bilimler ve doğa bilimleri olarak sıralandı. Sanat ve tasarım mezunlarında istihdam oranı yüzde 70.9, sosyal bilimlerde yüzde 69, doğa bilimlerinde ise yüzde 68 seviyesinde kaldı.

GENÇLER AİLESİYLE YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR

Araştırma, İstanbul’daki barınma krizinin gençler üzerindeki etkisini de ortaya koydu. 18-29 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 58.2’sinin hala ailesiyle yaşadığı belirlendi. Bu oran 30-39 yaş grubunda bile yüzde 34 seviyesinde kaldı.

Verilere göre 39 yaşındaki katılımcıların yüzde 28’i hala ebeveynleriyle aynı evde yaşamını sürdürüyor. Gençlerin konut sahipliği oranı ise yüzde 20’nin altında kaldı.

Uzmanlara göre artan kira fiyatları, düşük gelir ve güvencesiz çalışma koşulları gençlerin bağımsız yaşam kurmasını her geçen gün daha da zorlaştırıyor.