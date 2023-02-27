EKPSS sonuçları 2023: EKPSS kura sonuçları açıklandı!

EKPSS tercih sonuçları tarihi ve kura sonuçları araştırılmaya devam ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya, Şubat ayı sonunda 2 bin 323 engelli bireyin kamu kurumlarına memur olarak yerleştirileceği duyurulmuştu. 11 ili etkileyen büyük deprem fekaletinden sonra ÖSYM'den sonuçlar için açıklama bekleniyor. Peki EKPSS kura sonuçları açıklandı mı, tercihler ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

EKPSS KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Geçen yıl başvurular 14 Ocak'ta bitmiş sonuçlar ise 17 Şubat'ta ilan edilmişti. ÖSYM'den EKPSS tercih sonuçlarına ilişkin beklenen açıklama bugün geldi. EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada;

"05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında yayımlanan 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Şubat 2023 tarihinde saat 14.25’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI" ifadeleri yer aldı.

EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

EKPSS SINAV YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN [TIKLAYIN](https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=9598)

Adaylar, EKPSS yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.



