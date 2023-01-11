EKPSS tercih başvuruları ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih başvurularında son günler

EKPSS tercih kılavuzu 2023 yayınlandı. Adaylar tercih başvurularını yapmaya başladı. Kamuda görev almak isteyen milyonlarca vatandaş EKPSS için yoğunluk oluşturdu. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı olan EKPSS ile engeli olan vatandaşlar memuriyet hakkı kazanmak için başvurularını tamamlıyor. Peki EKPSS tercih başvuruları ne zaman bitiyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

EKPSS TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

EKPSS tercih dönemine girilmesiyle adaylar araştırmalarını yoğunlaştırdı. EKPSS tercih kılavuzu geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

Adaylar tercih başvurularının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. 5 Ocak'ta başlayan EKPSS tercih başvuruları 13 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için EKPSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP3 puanı kullanılacak.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren adaylar için EKPSS tercihleri 5 - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak. Tercih sonuçları değerlendirmelerin ardından ÖSYM'nin AİS ekranından ilan edilecek. Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili ise henüz bir açıklama bulunmuyor.



