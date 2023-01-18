EKPSS tercih sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler, EKPSS tercih sonuçları için ÖSYM'de!

EKPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2022 senesi baz alındığında yerleştirmeler 17 Şubat'ta yapılmıştı. EKPSS tercih sonuçları için henüz açıklama yapılmadı. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz..

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuçları, 5 Ocak'ta başlayan başvuru sürecinin 13 Ocak 2023 tarihinde sona ermesi sonrası, adaylar tarafından merak konusu oldu.

EKPSS tercih sonuçları için henüz tarih verilmedi. Geçen sene EKPSS yerleştirmeleri 17 Şubat'ta yapılmıştı.

Bu yıl da şubat ayının ikinci haftasında atamaların tamamlanması bekleniyor.

Tercih sonuçları değerlendirmelerin ardından ÖSYM'nin AİS ekranından ilan edilecek.

EKPSS KURA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EKPSS tercih işlemleri, 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılacak.

EKPSS TERCİH İŞLEMLERİ EKRANI

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