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EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? EKPSS sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? Bakan Yanık duyurdu

10.02.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EKPSS tercih sonuçları merak ediliyor. Lise, ön lisans ve lisans bölümlerindeki eğitimlerini kamu kurumlarında değerlendirmek isteyen engelli bireyler EKPSS tercihlerini 5-14 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiler. Bu tarihlerin ardından heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? EKPSS sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? Bakan Yanık duyurdu...

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? EKPSS sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? Bakan Yanık duyurdu

EKPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kamuya engelli personel alımlarıyla ilgili açıklamada bulundu ve tarihin yakın yakın olduğu sinyalini verdi. Geçen yıl başvurular 14 Ocak'ta tamamlanmıştı ve sonuçlar ise 17 Şubat'ta ilan edilmişti. Peki, EKPSS sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında ayrıntılar...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Ocak'ta başlayan EKPSS tercih başvuruları, 13 Ocak tarihinde sona ermişti. Tercihlerini gerçekleştiren adaylar bu tarihlerden itibaren gözlerini ÖSYM'nin sonuç sayfasına çevirdiler. EKPSS tercih sonuçları henüz açıklanmadı.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

EKPSS tercih sonuçları geçtiğimiz yıl tercihler yapıldıktan 1 ay sonra açıklanmıştı. Sonuçların bu yıl da benzer şekilde şubat ayında ilan edilmesi bekleniyordu ancak ülkeyi sarsan depremler sebebi ile değerlendirme sürecinin uzayabileceği gündemde. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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DERYA YANIK'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 323 engelli birey kamuya yerleştirileceğini açıkladı. Şubat ayı sonunda yapılacak yerleştirme için 30 Kasım 2022 itibarıyla kamu kurumlarından 2 bin 323 kadro talebinde bulunduklarını bildiren Yanık, adayların ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzuna göre 13 Ocak 2023'de tercihlerini tamamladıklarını kaydetti.

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2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısının 5 bin 777 olduğunu, son 20 yılda atanan engelli memur sayısıyla beraber bu rakamın 12 kat artarak 65 bin 662'ye yükseldiğini vurgulayan Yanık, "2023 yılı şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985'e çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

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