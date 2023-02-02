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EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM EKPSS sonuç sorgulama ekranını açtı mı?

02.02.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EKPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Lise, ön lisans ve lisans bölümlerindeki eğitimlerini kamu kurumlarında değerlendirmek isteyen engelli bireyler 5-14 Ocak tarihleri arasında EKPSS tercihlerini yaptılar. Bu tarihlerden itibarende yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih beklenmeye başlandı. Peki, EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM EKPSS sonuç sorgulama ekranını açtı mı? İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM EKPSS sonuç sorgulama ekranını açtı mı?

EKPSS tercih sonuçlarının açıklanması için gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. 2023-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli yerleştirmeleri için başvurular ocak ayında kabul edildi. Tercih başvuruları ise 05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu tarihlerden itibaren EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte EKPSS tercih sonuçları hakkında tüm merak edilenler...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM EKPSS tercih sonuçları için henüz tarih vermedi. EKPSS tercih (yerleştirme) sonuçları, osym.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Değerlendirme işlemleri sonra erdikten sonra tercih sonuçları açıklanacak.

Geçtiğimiz yıl EKPSS tercih sonuçları, 17 Şubat’ta erişime açılmıştı. Bu yılda benzer şekilde Şubat ayının ikinci haftasına kadar sonuçların açıklanması bekleniyor.

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EKPSS TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?

EKPSS tercih sonuçları mobil uygulama üzerinden yada osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçları sorgulayabilecekler.

EKPSS SONUCU İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır.

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Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezun olduğu en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı kullanılacaktır.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır.

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