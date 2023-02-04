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EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM EKPSS tercih sonuçları için tarih verdi mi?

04.02.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EKPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Lise, ön lisans ve lisans bölümlerindeki eğitimlerini kamu kurumlarında değerlendirmek isteyen engelli bireyler EKPSS tercih işlemlerini 5-14 Ocak tarihleri arasında yaptılar. Bu tarihlerin ardından ise EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM EKPSS tercih sonuçları için tarih verdi mi? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM EKPSS tercih sonuçları için tarih verdi mi?

EKPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı. 5 Ocak'ta başlayan EKPSS tercih başvuruları, 13 Ocak tarihinde sona erdi. Tercihlerini gerçekleştiren adaylar bu tarihlerden itibaren gözlerini ÖSYM'nin sonuç sayfasına çevirdiler. Peki, EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM EKPSS tercih sonuçları için tarih verdi mi? İşte, EKPSS tercih sonuçlarına dair tüm ayrıntılar...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

EKPSS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. EKPSS tercih sonuçları, osym.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Henüz ÖSYM EKPSS tercih sonuçlarını erişime açmadı. Değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra tercih sonuçları açıklanacak.

Geçtiğimiz yıl sonuçlar, 17 Şubat’ta erişime açılmıştı. Bu yılda benzer şekilde Şubat ayının ikinci haftasına kadar sonuçların duyurulması bekleniyor.

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EKPSS TERCİH SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILACAK?

EKPSS tercih sonuçları mobil uygulama üzerinden veya osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçları sorgulayabilecek.

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Sonuç ekranında adayların yerleştirmesinin yapıldığı kurum yer alacak. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir.

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