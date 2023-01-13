EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Adaylar dikkat EKPSS tercihleri için son gün!

EKPSS tercih sonuçları tarihi merak konusu oldu. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen engelli vatandaşlar için bugün son gün. Bu sebeple, "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler internette araştırma yapıyor. EKPSS tercih sonuçları tarihi henüz belli değil.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

EKPSS tercih başvuruları için bugün son gün. 5 Ocak'ta başlayan EKPSS tercih başvuruları 13 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.

EKPSS tercih sonuçları için henüz tarih verilmedi. Geçen sene EKPSS yerleştirmeleri 17 Şubat'ta yapılmıştı.

EKPSS tercih sonuçları kapsamında bu yıl da şubat ayının ikinci haftasında atamaların tamamlanması bekleniyor.

Tercih sonuçları değerlendirmelerin ardından ÖSYM'nin AİS ekranından ilan edilecek.

EKPSS TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

EKPSS tercih başvuruları bugün (13 Ocak 2023 Cuma) sona erecek.

EKPSS KURA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EKPSS tercih işlemleri, 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılacak.

EKPSS TERCİH İŞLEMLERİ EKRANI

EKPSS TERCİH İŞLEMLERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

