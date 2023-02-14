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EKPSS yerleştirme sonuçları ertelendi mi 2023? Engelli memur atama kuraları ne zaman yapılacak? EKPSS sonuç sorgulama ekranı!

14.02.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EKPSS yerleştirme sonuçları tarihinin ertelenip ertelenmediği, 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası merak konusu oldu. Bilindiği üzere; kamu kurumlarında çalışmak isteyen lise, ön lisans, lisans mezunu engelli bireyler EKPSS tercihlerini 5-14 Ocak tarihleri arasında yapmıştı. Peki, EKPSS yerleştirme sonuçları ertelendi mi? Engelli memur atama kuraları ne zaman yapılacak? EKPSS sonuç sorgulama ekranı...

EKPSS yerleştirme sonuçları ertelendi mi 2023? Engelli memur atama kuraları ne zaman yapılacak? EKPSS sonuç sorgulama ekranı!

EKPSS yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. EKPSS yerleştirme sonuçlarının ertelenip ertelenmediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da hissedilen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası merak edildi. İşte konuya ilişkin detaylar ve EKPSS sonuç sorgulama ekranı...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

EKPSS tercih sonuçları geçtiğimiz yıl tercihler yapıldıktan 1 ay sonra açıklanmıştı. Sonuçların bu yıl da benzer şekilde şubat ayında ilan edilmesi bekleniyordu ancak ülkeyi sarsan depremler sebebi ile değerlendirme sürecinin uzayabileceği gündemde. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI

EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BAKAN YANIK'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 323 engelli birey kamuya yerleştirileceğini açıkladı. Şubat ayı sonunda yapılacak yerleştirme için 30 Kasım 2022 itibarıyla kamu kurumlarından 2 bin 323 kadro talebinde bulunduklarını bildiren Yanık, adayların ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzuna göre 13 Ocak 2023'de tercihlerini tamamladıklarını kaydetti.

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2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısının 5 bin 777 olduğunu, son 20 yılda atanan engelli memur sayısıyla beraber bu rakamın 12 kat artarak 65 bin 662'ye yükseldiğini vurgulayan Yanık, "2023 yılı şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985'e çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

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