Galatasaray'dan şampiyonluk açıklaması: "Bayrakları hazırlayın"

Trendyol Süper Lig’in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe’yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı takımın ikinci başkanı Metin Öztürk, "Çok keyifli bir akşam. Tam bir Galatasaray bayramı. Saat 20.00’de başlayan üç önemli maçımız vardı. Burada şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştık. Göztepe’nin ne kadar güçlü bir takım olduğunu biliyorsunuz. Özellikle ikinci yarıda bunu net olarak gösterdiler. Müthiş bir taraftar, müthiş bir oyun. Bunun önünde alınan bir üç puan ve 4 puanlık bir fark var" dedi.

"BUGÜN BİR GALATASARAY BAYRAMI"

Gelecek yıllar için şampiyonluk inancını dile getiren Öztürk, "İnşallah sene Dursun Başkanımızın dediği gibi 2026 yılında 26. şampiyonluğumuzu alıp 4 yıl üst üste şampiyon olacağız. Bugün Dursun Başkanımızın takip ettiği kadınlar voleybolda bir Avrupa kupası aldık. Gurur duyuyoruz. Basketbolda Final Four’a bir adım kaldı, keyifliyiz. Bugün bir Galatasaray bayramı. İnşallah Dursun Başkanımızın liderliğinde 26., 27. şampiyonluğa devam edip taraftarımızı güldürmeye devam edeceğiz. Her zaman söylüyoruz, mayıslar bizimdir. Bayrakları hazırlasınlar" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR MAÇINA TEPKİ

Geçen hafta oynanan Trabzonspor maçı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Öztürk, "Göztepeli dostlarımız bizi harika ağırladılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yöneticiler nezaket içinde kalmalılar. Geçen hafta yönetim eliyle bir rezalet vardı. Bu alışkanlık haline gelirse, anonsçular canı istediği gibi konuşmaya devam ederlerse bu bir hastalık gibi her yere yayılır. Orada Galatasaray’a değil, futbola karşı büyük bir ihanet gerçekleşmiştir. İnşallah diğer statlarda bu gerçekleşmez" diye konuştu.

"6 FİNALİMİZ VAR"

Kalan fikstüre dikkat çeken Öztürk, "6 maç 18 puan demek. 4 puan avantaj sağlıyor ama sizi şampiyon yapmıyor. 6 finalimiz var. Dursun Özbek liderliğinde Okan Hocam ve ekibi yüzümüzü güldürecek. Buna inanıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.