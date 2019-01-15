SPOR

Ekrem İmamoğlu'ndan Galatasaray'a ziyaret

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.01.2019 14:24 | Son Güncelleme

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile görüştü. Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda bir araya gelen Cengiz ve İmamoğlu basın mensuplarına açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Galatasaray'a ziyaret

Ekrem İmamoğlu, ''İstanbul'un dünya çapında markaları var. En öne çıkan markası nedir? deseniz 3 değerli kulüpten başlarız. Bu anlamda Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret etmiştik. Bugün de Galatasaray Kulübü'nü ziyaret ettik. Değerli başkanımız ve yöneticileriyle özellikle İstanbul kentinden beklentileri nedir diye konuştuk. 114 yıllık kulübün hem bugünü hem yarını açısından bu kentle bütünleşmesi, bu kentte spor kültürünün yaygınlaştırılmasının yanı sıra Galatasaray Kulübü'nün markalaşması konusunda bu kentin kulübümüze katacakları ve ortak neler üretebiliriz? konusunda fikirlerimizi paylaştık. kendilerinin de çok değerli fikirlerini aldık'' dedi.

''BU ZİYARETLER SİYASİ ÇALIŞMALARIMIZIN EN RENKLİ TARAFI''

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Bizim özellikle İstanbul'da sporun gelişiminin, toplumsal sporun herkesin her yaşta spor yapabilme imkanlarında bu değerli kulüplerimizi motive edici olarak görüyoruz. Bu motivasyonu en üst seviyeye çıkarmak için sadece tesisleşme de yetmiyor. Bu işin başka paradigmaları var. Bunları paylaştık. Şimdiden çok değerli işler çıkacağını görüyorum. Bu şehrin sanal büyütülmeye yönelik bir takım kavramlar üretilmesine ihtiyacı yok. Zaten mevcutta çok değerli kulüpleri var. Galatasaray'a tüm spor alanlarında yaptığı mücadelede başarılar diliyorum. Önümüzdeki yerel seçimden sonra spor kulüplerinin de bu kentin değerli bir parçası olduğunun hissedildiği günleri yaşamayı istiyorum. Bu ziyaretler siyasi çalışmalarımızın en renkli tarafı. Çünkü işin içine renkler giriyor."

MUSTAFA CENGİZ: "HUZUR İÇİNDE VE DOSTÇA BİR YARIŞ DİLİYORUZ"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise, ''Ben seçimlerin demokrasi içinde barışçıl ve kardeşçe geçmesini diliyorum. Sayın başkanımıza candan başarılar diliyorum. Sportif anlamda tabi. Biz işin siyaset boyutunda asla olamayız. Sayın başkanla sportif anlamda düşüncelerimizi paylaştık. Özellikle büyük kentlerde özellikle İstanbul'da spor kulüplerine İstanbul Büyükşehir Belediyesinin doğrudan ve daha çok katkı vermesini, temsil oranında diliyoruz. Biz sadece bir futbol kulübü değiliz. Aynı zamanda 1650 sporcusu olan bir spor kulübüyüz. Huzur içinde ve dostça bir yarış diliyoruz'' diye konuştu.

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