Ekrem Memnun: Gelişme göstereceğimize inanıyorum

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesine açıklamalarda bulundu.
İspanya'nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2018 FIBA Dünya Kupası hazırlık sürecinde oyuncu ve sistem gelişimi açısından tatmin edici sonuçlar aldıklarını vurgulayan Memnun, "Hataların gitgide azaldığı, daha dikkatli olduğumuz bir sürecin ardından ortaya yepyeni bir takım çıkacak. Bu sürecin sonunda büyük gelişme göstereceğimize inanıyorum, devamında da şampiyona özelinde çalıştığımız gerçek hazırlık kampımız başlayacak. İyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.
Ekrem Memnun, Çin, Çekya ve Romanya ile yaptıkları hazırlık karşılaşmalarına da değinerek, şunları aktardı:
"Oynadığımız üç maçı değerlendirdiğimizde dönem dönem güzel şeyler olduğunu görüyoruz. Yeni bir takımız, aday kadromuzda ilk kez milli takıma gelen 7-8 oyuncu var. Uyum sağlamak açısından zorlu bir dönemden geçiyoruz. Beklentilerimiz ölçüsünde gelişmeler oluyor ancak henüz istediğimiz seviyeye ulaşmış durumda değiliz. Maçlardan ziyade oyunu, sistemi ve oyuncu gelişimini ön planda tutuyoruz. Dolayısıyla çok çalışıyoruz, maç günleri dahi halter çalıştığımız oluyor. Elbette maç kazanmayı da istiyoruz ancak burada ön planda olan oyuncuların yaklaşımını, uyumunu, kuvvetini arttırmak ve bu açıdan çok mutluyuz."
Ene: "Çok çalışmak gerekiyor"
A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Zeynep Gül Ene ise yeni bir takım oluşturduklarını, bu sebeple çok çalışmaları gerektiğini ifade etti.
Hazırlık maçlarının genç oyuncular açısından çok önemli birer sınav olduğunu belirten Ene, şunları kaydetti:
"Bu yıl ilk defa A Milli Takım düzeyinde havuzu genişletmek, oyuncu sayısını artırmak ve geleceğin milli takımını oluşturacak altyapıyı oluşturmak için farklı bir sistemle çalışmayı deniyoruz. İyi bir takım olmak için iyi oyuncuları bir araya getirmek yetmiyor. Birlikte vakit geçirmek, birlikte bolca tekrar yapıp çok çalışmak gerekiyor. Geride kalan süreç uzun gibi gözükse de bu komple takım olgusunu oluşturabilmek adına kısa bir süreçti. Oynadığımız üç maç bu açıdan baktığınızda ay-yıldızlıların geçmişte gösterdiği başarı ve performansın biraz daha altındaydı, ancak bu beklemediğimiz bir şey de değildi. Jenerasyon geçişlerinde, yeni oyuncuların kadroya dahil olduğu bir dönemde bunlar son derece normal."
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