Ekrem Yalçındağ'ın "Infinity"si Trendyol Sanat'ta

İSTANBUL (AA) - Trendyol Sanat, Türk çağdaş sanatının önemli temsilcilerinden Ekrem Yalçındağ'ın "Infinity” adlı limitli edisyon serisini, 20 Ekim itibarıyla sanatseverlerle buluşturuyor.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Ekrem Yalçındağ'ın desenlerle yarattığı sürekli devinimlerle bütünleşen ikonik tuvalleri, bu kez alüminyum plaka üzeri dijital ve serigrafi baskı teknikleriyle üretilerek yaşam alanlarına taşınıyor.

Trendyol'un sanatın ulaşılabilirliğine sunduğu katkıya destek olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Yalçındağ'ın yalnızca 100 adet ürettiği 50x40 santimetre boyutlarındaki bu eseri, sanatçının imzasıyla özel dayanıklı kutularda eser sahiplerine gönderilecek.

Trendyol Sanat, her ay iş birliği yaptığı farklı bir sanatçının eserini limitli edisyon olmak üzere kısa süreliğine satışa sunuyor. Trendyol Sanat, çağdaş Graffiti Sanatçısı Leo Lunatic, Türk Çağdaş Sanatçı Ardan Özmenoğlu ve İsmail Acar'ın ardından şimdi de Ekrem Yalçındağ'ın "Infinity" adlı eserini sanatseverlerle buluşturuyor.

Trendyol Sanat, sanatçılara Türkiye'nin dört bir yanına eserlerini ulaştırma imkanı sunarken, sanatseverlerin de yeni sanatçıları keşfedebilmelerine ve eserleri yakından inceleyebilmelerine fırsat tanıyor.

