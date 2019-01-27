Eksi 20'de büyük tehlike altında balık avı! Her gün kilometrelerce yol yürüyorlar

Daha sonra buzun altındaki balıkların ağın içerisine gitmesini sağlayan köylüler, bu şekilde balık avlayarak köyün ve evlerinin balık ihtiyaçlarını karşılıyor.

Köylüler, soğuk ve ağır kış şartlarına rağmen evlerine götürebilecekleri birkaç balık için her gün kilometrelerce yürüyerek Kars Çayı’nın kısmen donan bölgelerine geliyor.