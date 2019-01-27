Eksi 20'de büyük tehlike altında balık avı! Her gün kilometrelerce yol yürüyorlar

Kentte, köylüler Kars Çayı’nın kısmen donan kısımlarına gelerek ağla balık tutmaya çalışıyorlar. Soğuk havada buz gibi suya giren köylüler, yarı buz tutmuş yerlere ağlarını atarak balık tutuyor.
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