Cryophile kış yüzme kulübünün üyeleri dondurucu soğuğa aldırmadan yüzdü. İşte o inanılmaz kareler...
Eksi 26 derecede bikiniyle...
Ağaç dallarının bile buz tuttuğu yerde, mayo ve bikinilerini giyip nehre atladılar.
Hava sıcaklığı gündüz eksi 26 dereceydi.
Rusya'da Krasnoyarsk kentinin ortasından geçen Yenisey Nehri'nin kenarında bir Ded Moroz, yani Noel Baba bile vardı.
Yüzüler kendi aralarında şakalaşmayı da ihmal etmedi.
Reuters foto muhabiri Ilya Naymushin, yüzücülerin fotoğraflarını dünyaya servis etti.
Krasnoyarsk, Rusya'nın en soğuk kentlerinden biri.
Ilya Naymushin, sık sık Sibirya'daki hayata tanıklık eden çarpıcı kareleri yakalıyor.
Onlardan biri, bu yıl Reuters tarafından yılın fotoğrafları arasında gösterildi.
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