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Ekşi mayalı ekmeğin raf ömrü bitki çayıyla uzatıldı

10.06.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AKÜ Gıda Mühendisliği doktor öğretim üyesi Gökhan Akarca: - "Gördük ki ekmek ıhlamur, ada çayı gibi çaylarla yapıldığında geç bayatlıyor ve küflenmiyor. Bu da tabii ki ekmek israfının ciddi anlamda önüne geçiyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bitki çaylarıyla raf ömrü uzatılan ekmek üretildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Gıda Mühendisliği doktora öğrencisi Denizkara ve Gıda Mühendisliği doktor öğretim üyesi Gökhan Akarca'nın coğrafi işaretli Afyonkarahisar'ın ekşi mayalı ekmeği üzerine bir araştırma yaptı.

Denizkara, AA muhabirine, kentteki 30 farklı fırından topladıkları ekşi hamur numunelerinin içindeki bakteri ve maya florasını izole ettiklerini söyledi.

İzole edilen mikro organizmalardan belirli kombinasyonlar yaparak ekmek üretiminde denemeler yaptıklarını dile getiren Denizkara, "En iyi sonucu veren kombinasyonu ekmek çeşitlerinde kullandım. Farklı baharatlarla ekmekleri çeşitlendirdim. Ada çayını sıcak suyla demledim. Hamuru yoğurma esnasında su yerine ada çayı kullandım. Ekmek daha besleyici oldu ve raf ömrü uzadı." dedi.

- "Ekmeğin Türkiye'deki en önemli sorunlarından bir tanesi çok fazla israf olması"

AKÜ Gıda Mühendisliği doktor öğretim üyesi Gökhan Akarca da Türkiye'deki ekmekle ilgili en önemli sorunlardan birinin çok fazla israf edilmesi olduğunu belirtti.

Bunu engellemek adına değişik bitki çaylarını ekmeğin üretiminde kullandıklarını ifade eden Denizkara, "Gördük ki ekmek ıhlamur, ada çayı gibi çaylarla yapıldığında geç bayatlıyor ve küflenmiyor. Bu da tabii ki ekmek israfının ciddi anlamda önüne geçiyor." diye konuştu.

Akarca, bilimsel araştırma tamamlandığında sonuçlarının uluslararası dergilerde makale olarak yayınlanacağını söyledi.

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