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Ekşi mayalı ekmek bağışıklığı güçlendiriyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Ekmeğin içerdiği glikozun beynin enerji kaynağı olarak kullanıldığını söyleyen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Melisa Karataş, "Ekşi mayalı ekmek bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirimi kolaylaştırır” dedi.

Ekşi mayalı ekmek bağışıklığı güçlendiriyor

İnsanlık tarihi kadar eski olan ekmek, tarımsal faaliyetlere başlayan ilk insanlardan beri toplumların en çok tükettiği besinlerden biri olarak kabul ediliyor. Un ve su ile birleşerek ekmeğe asıl lezzetini veren ekşi maya ise doğal oluşumu ve sağlığa faydaları ile ön plana çıkıyor.

EKMEK YEMEYİ BİR ANDA KESMEYİN

Günümüzde ekmek tüketimi konusunda çok fazla spekülasyon olduğuna değinen ve ekmek tüketimine daha duyarlı yaklaşılması gerektiğini savunan Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Melisa Karataş, "Günümüzde yapılan araştırmalara göre ekmek tüketimini bir anda kesmek, sağlıksız besinlere yönelmemize neden olmaktadır. Bu da bağışıklık sistemini etkilemektedir” şeklinde konuştu.

KANSIZLIĞA İYİ GELİYOR

Ekşi mayalı ekmeğin kansızlığa iyi geldiğini ve sindirimi de kolaylaştırdığını söyleyen Dyt. Melisa Karataş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekşi maya ekmeği diğer ekmeklerden daha yüksek düzeyde folat ve antioksidan içerir. Daha düşük fitat seviyeleri vücudunuzun besinleri daha iyi emmesini sağlar. Ayrıca kansızlığa iyi gelmekte olup en kolay sindirilebilen ekmekler arasındadır.”

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Beyaz ekmek ve ekli mayalı ekmek arasındaki farklara da değinen Dyt. Melisa Karataş, "Beyaz ekmekte glisemik indeksi yüksek bir oranda bulunduğu için insülin (kan şekerini etkiler) salınımını artırır. Fazla salgılanan insülin vücutta yağ olarak depolanır. Ekşi mayalı ekmeğin glisemik indeksi düşüktür, bu yüzden kan şekerinde ani yükselmelere neden olmaz” açıklamasında bulundu.

EKMEK TÜKETİMİ YAŞA, YAPILAN İŞE VE CİNSİYETE GÖRE DEĞİŞMELİ

Ekşi hamur mayasıyla ekmek üretimi 5000 yıldır bilinen bir yöntem olduğunu da sözlerine ekleyen Dyt. Melisa Karataş, "Ekşi maya doğal yollarla oluşan bir maya çeşididir. Ekşi mayaya ve ekşi mayadan üretilen ekmeğe ulaşmanın çok zor olduğu gerçeğini kabul ediyorum ama tahıllı ekmeğiniz bir de ekşi mayadan yapılmışsa Lokman Hekim kadar sağlıklı olabilirsiniz demektir. Burada asıl önemli konu ise sağlıklı yaşamak için ne kadar ekmek tüketmeniz gerektiğidir. Ekmek tüketimi kişinin cinsiyetine, yaşına, çalıştığı işe, yaptığı spora, akut-kronik hastalığa sahip olması gibi birçok değişken nedeniyle değişiklik göstermektedir. Sağlıklı bir hayat için beslenme alışkanlıklarını kontrol altında tutmak isteyenler muhakkak diyetisyenden bilgi almalı ve buna göre kendilerine bir beslenme alışkanlığı kazandırmalıdır.”

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