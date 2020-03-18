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Bayatlamayan ekmek tarifi: Bir hafta boyunca taze kalıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hijyene dikkat edenler, sağlığına önem veren kişiler ekmeği evde yapmayı tercih ediyorlar. Ekmek tarifi, oldukça basit ve pratik bir şekilde hazırlanıyor. Hem lezzetli hem de uzun süre bayatlamayan ekmek tarifi arıyorsanız kalemi, kağıdı hazırlayın sevgili okur. İşte Mynet Yemek'ten takipçileri için ekmek yapımı geliyor.

Bayatlamayan ekmek tarifi: Bir hafta boyunca taze kalıyor

Evde ekmek yapımı, aslında düşündüğünüz kadar zor değil. Yediğimiz ekmeğin hangi şartlar altında hazırlandığını ne yazık ki bilemiyoruz. Hal böyle olunca hijyen açısından evde kendi ekmeğimizi yapmamızı mantıklı bulduk ve en doğru tarif ile ekmek yapımına başladık. Merak edenler için, sağlığına önem verenler için ekmek tarifi geliyor, buyursunlar.

Uzun süre bayatlamayan ekmek yapmaya ne dersiniz? Son derece pratik bir ekmek tarifi ile sağlıklı beslenmek kaçınılmaz. Marketlerden ve fırınlardan alınan ekmeğin hangi şartlarda üretildiğine hakim değilseniz ev yapımı ekmek tarifi gerçek bir kurtarıcı olacaktır.

MALZEMELER

Leziz ve uzun süre bayatlamayan enfes bir ekmek tarifi geliyor. İşte detaylar...

1,5 bardak su
Bir çay bardağı ılık süt
Bir yemek kaşığı instant toz maya
Bir tatlı kaşığı tuz
5 su bardağı un
Bir yemek kaşığı toz şeker
Mayayı eritmek için bir çay bardağı ılık su

EVDE EKMEK YAPIMI

İlk olarak mayayı bir çay bardağı su ile karıştırıp erimesini sağlayın.
Derin bir kabın içinde suyu, mayayı, sütü, tuzu ve şekeri karıştırın.
Karışımın içine yavaş yavaş unu ilave edin.
Malzemeleri 10 dakika yoğurun.
Hazırladığınız hamur hafif ele yapışır hale gelince hazır oldu demektir.
Hamurun üzerini örtün ve ılık bir bölgede mayalanmaya bırakın.
Hamur kabardıkça havasını alın ve kapağını kapatın. Bu işlemi 3 kez tekrarlamalısınız.
Son işlemden sonra hamurunuz tekrar kabarınca dilediğiniz şekli verin.
Hamuru fırın tepsisine yerleştirin.
Ekmek hamurunun üzerine bir bez örtün ve yaklaşık 5 dakika kadar bekletin.
Ekmeğin üzerini açın ve bıçak yardımıyla üzerine uzun bir çizik bırakın.
Fırını turbo ayarına getirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ekmeğin üstü kızarana kadar pişirin.
Ekmeği fırından çıkarınca üzerine 2 yemek kaşığı kadar su sürün ve üzerini temiz bir bezle örtün.
Ekmek ılıdıktan sonra parçalayarak yiyebilirsiniz.

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