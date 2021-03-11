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Ekuban eski günlerini arıyor

11.03.2021 12:06 | Son Güncelleme:
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Ekuban eski günlerini arıyor

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, bordo-mavili forma altında sezonun ilk yarısında kariyerinin en iyi dönemini yaşarken, Ligin ikinci yarısında ise sessizliğe büründü. Yıldız oyuncu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla birlikte eski performansına dönmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, 2018-2019 sezonunda İngiltere'nin Leeds United takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Caleb Ansah Ekuban'ın, satın alma hakkını da geçtiğimiz sezon 1 milyon Euro karşılığında kullanmıştı.

Yaşadığı sakatlıklara rağmen daha güçlü dönerek performansını her geçen gün arttıran Ganalı oyuncu, üçüncü bölgenin her alanında aranan bir isim olması nedeniyle de bordo-mavili takımda görev yapan teknik direktörlerin vazgeçilmezi oldu.

Futbol kariyerinde istikrarı Trabzonspor'da yakalayan oyuncu, resmi olarak 93 maçta görev yaptı. 26 yaşındaki futbolcu, söz konusu mücadelelerde 25 gol atıp 17 asist yaparak takımın hücum gücüne önemli bir katkı sağladı.

SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, bordo-mavili forma altında bu sezonun ilk yarısında forma giydiği 14 maçta 6 gol atarak sezon tamamlanmadan en yüksek gol sayısına ulaşarak kariyerinin en iyi dönemini yaşamıştı. Süper Lig'in ikinci yarısına ise daha yüksek motivasyonla girmesi beklenen Ganalı yıldız oyuncu ligin ikinci yarısında adeta sessizliğe bürünerek 8 maçta rakip fileleri havalandıramadı. Performansında yaşanan düşüşle de dikkatleri üzerine çeken oyuncu deplasmanda oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla birlikte yeniden eski günlerine dönmek istiyor.

AVCI MOTİVASYONU

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yoğun maç temposunun ardından oyuncularda yaşanması muhtemel düşüşler nedeniyle de motivasyon arttırıcı görüşmeler yapıyor. Ekuban ile özel olarak ilgilenen deneyimli teknik adam, yıldız oyucuyu fizik ve mental olarak hazırlayarak verim almayı hedefliyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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