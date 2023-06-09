EKYS SINAV SONUÇLARI açıklandı! 2023 MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama

EKYS sonuçları 2023 yılında da yoğun ilgi görüyor. Heyecanla beklenilen EKYS mayıs ayında gerçekleştirildi. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına giren adayların sınav sonuçları 9 Haziran itibari ile erişime açıldı. EKYS sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.
21 Mayıs 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2023-MEB-EKYS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 9 Haziran 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.