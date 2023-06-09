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EKYS SINAV SONUÇLARI açıklandı! 2023 MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama

09.06.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EKYS sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. EKYS 2023 yılında mayıs ayında düzenlendi. Sınava giren adaylar sorular ve cevapların açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesapladılar. Heyecanla beklenilen EKYS sonuçları ise bugün açıklandı. Peki, EKYS sonuçları nereden sorgulanır?

EKYS SINAV SONUÇLARI açıklandı! 2023 MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama

EKYS sonuçları 2023 yılında da yoğun ilgi görüyor. Heyecanla beklenilen EKYS mayıs ayında gerçekleştirildi. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına giren adayların sınav sonuçları 9 Haziran itibari ile erişime açıldı. EKYS sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

EKYS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

21 Mayıs 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2023-MEB-EKYS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 9 Haziran 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

EKYS SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

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ekys

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