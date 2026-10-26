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El Clasico biter bitmez paylaşım! Arda Güler anında yanıt verdi

Real Madrid’in Barcelona’yı 2-1 mağlup ettiği El Clasico’nun ardından Arda Güler’in paylaşımları gündem oldu. Instagram’da 1,5 milyonun üzerinde beğeni alan milli futbolcu, kulübüyle karşılıklı sevgi mesajları paylaşarak taraftarların ilgisini çekti.

El Clasico biter bitmez paylaşım! Arda Güler anında yanıt verdi
Cevdet Berker İşleyen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya LaLiga'da oynanan El Clasico'da Real Madrid, Kylian Mbappe'nin golleriyle Barcelona'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Şampiyonluk yarışındaki dengeleri değiştiren karşılaşmanın ardından milli futbolcu Arda Güler'in sosyal medya paylaşımları gündem oldu.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, sergilediği performansla öne çıkan isimler arasında yer aldı. Genç futbolcu, karşılaşmanın 90+4. dakikasında yerini Alexander-Arnold'a bıraktı.

'DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ' PAYLAŞIMI

El Clasico biter bitmez paylaşım! Arda Güler anında yanıt verdi 1

El Clasico zaferinin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan milli futbolcu, Real Madrid'e olan bağlılığını vurguladı. Arda Güler, paylaşımında "Burada tartışmaya yer yok. Dünyanın en büyüğü. Hala Madrid" ifadelerini kullandı.

Genç yıldızın bu sözleri futbolseverlerden büyük ilgi gördü. Paylaşım, kısa sürede 1,5 milyonun üzerinde beğeniye ulaşarak sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"BEN DE SENİ SEVİYORUM"

El Clasico biter bitmez paylaşım! Arda Güler anında yanıt verdi 2

Real Madrid de Barcelona karşısında alınan galibiyetin ardından Arda Güler'i unutmadı. İspanyol devi, milli futbolcuya yönelik yaptığı paylaşımda "Arda sana olan sevgim çarşambadan beri değişmedi. Seni hala seviyorum" mesajını yayımladı.

Arda Güler ise kulübünün bu paylaşımına kayıtsız kalmadı. Milli futbolcu, mesajı alıntılayarak "Hiçbir zaman değişmeyecek. Ben de seni seviyorum. Hala Madrid, sonsuza kadar" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
El Clasico Arda Güler real madrid
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