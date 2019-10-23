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El Clasico'nun yeni tarihi belli oldu

İSPANYA HABERLERİ  | 23.10.2019 13:33 | Son Güncelleme

Katalonya'daki olaylardan dolayı ertelenen Barcelona - Real Madrid maçının 18 Aralık'ta oynanacağı açıklandı.

El Clasico'nun yeni tarihi belli oldu

İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) bağlı Lig Komitesi, Katalonya'daki olaylardan dolayı ertelenen Barcelona-Real Madrid maçının 18 Aralık'ta oynanacağı açıkladı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü oynanması gereken ancak Katalonya'da ayrılıkçı grupların şiddet içerikli gösterilerinden dolayı ertelenen El Clasico'nun yeni tarihi belli oldu.

Lig Komitesi, El Clasico olarak adlandırılan 10. haftadaki Barcelona-Real Madrid maçının 18 Aralık Çarşamba günü oynanacağını duyurdu. Bu tarihe, iki kulübün ortak görüşü sonrasında karar verildiği bildirildi. La Liga kurumu, 18 Aralık'a karşı çıkıp, maçın 7 Aralık Cumartesi günü oynanmasını istemişti.

İspanya'da Yüksek Mahkeme'nin tutuklu yargılanan 9 Katalan siyasetçi hakkında mahkumiyet kararı vermesinin ardından ayrılıkçı gruplar Barselona merkezli gösteriler başlatırken, şimdiye kadar 600'den fazla kişi çıkan olaylarda yaralanmıştı. İspanya hükümeti de güvenlik gerekçesiyle 26 Ekim'deki El Clasico maçının ertelenmesini istemişti.

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Anahtar Kelimeler:
el clasico barcelona real madrid İspanya La Liga

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