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El değince yakıyor ama şifa için toplanıyor! Hasadı başladı

Ağrı’nın Yazılı köyünde baharın gelmesiyle birlikte doğal olarak yetişen ısırgan otu toplanmaya başlandı. Vatandaşlar, hem sofralarda tüketmek hem de kurutmak için ot hasadı yapıyor.

El değince yakıyor ama şifa için toplanıyor! Hasadı başladı
Gökçen Kökden

Ağrı merkeze bağlı Yazılı köyünde bahar aylarının gelmesiyle birlikte ısırgan otu hasadı başladı. Yol kenarları, dere yatakları ve nemli alanlarda kendiliğinden yetişen ısırgan otları, köy sakinleri tarafından toplanıyor.

El değince yakıyor ama şifa için toplanıyor! Hasadı başladı 1

Vatandaşlar, el değdiğinde yakıcı etkisi nedeniyle eldiven kullanarak topladıkları otları evlerine götürüyor. Toplanan ısırganlar yemeklerde kullanılırken, bir kısmı da kurutularak saklanıyor.

Bölge halkı tarafından uzun yıllardır tüketilen ısırgan otu, özellikle bahar aylarında yoğun ilgi görüyor. Köylüler, doğal olarak yetişen otun hem sofralarda yer aldığını hem de çeşitli amaçlarla değerlendirildiğini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı yemek
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