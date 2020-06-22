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El frenini çekmeyi unutunca

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 22.06.2020 23:15 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de süpermarkete alışverişe giren bir vatandaşın el frenini çekmeyi unuttuğu araç yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki duvardan aşağıya düştü.Alınan bilgiye göre kent merkezinde yaşayan Köksal Kaya, alışveriş yapmak için 29 DD 183 plakalı aracıyla Oltanbey Mahallesi, Müze Sokak’taki bir süpermarkete gitti.Kaya, marketin önüne park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutunca, kendisi alışveriş için içerdeyken araç kendi kendine hareket ederek yaklaşık 20 metrelik duvarı aşağıya düştü.Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis, Gümüşhane İtfaiyesi ve AFAD ekipleri olayda herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığını belirledi.Vatandaşların meraklı bakışları arasında kullanılamaz hale gelen araç ekiplerin yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Gümüşhane’de süpermarkete alışverişe giren bir vatandaşın el frenini çekmeyi unuttuğu araç yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki duvardan aşağıya düştü.
Alınan bilgiye göre kent merkezinde yaşayan Köksal Kaya, alışveriş yapmak için 29 DD 183 plakalı aracıyla Oltanbey Mahallesi, Müze Sokak’taki bir süpermarkete gitti.
Kaya, marketin önüne park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutunca, kendisi alışveriş için içerdeyken araç kendi kendine hareket ederek yaklaşık 20 metrelik duvarı aşağıya düştü.
Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis, Gümüşhane İtfaiyesi ve AFAD ekipleri olayda herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığını belirledi.
Vatandaşların meraklı bakışları arasında kullanılamaz hale gelen araç ekiplerin yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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Merkez
Deva Eczanesi
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Sımge Eczanesi
Kurtun
Şifa Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
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