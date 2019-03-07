El Kabir Ankaragücü'nden ayrıldığını açıkladı

Ankaragücü'nün başarılı futbolcusu El Kabir sosyal medya üzerinden ayrılık açıklamasında bulundu.

İşte El Kabir'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama:

"Değerli Ankaragücü ailesi, artık birbirimizden ayrılma vakti geldi. Herşeyin bir sonu vardır ama sizinle olan güzel anılar herzaman yanımda kalacaktır. Bana gösterdiğiniz sevgi nadir görülen birşeydir ve bunu kalbimin içinden gelerek söylüyorum. Yeni dersler öğrendim ve yeni arkadaşlar edindim bunun için teşekkürler. Taraftarlarımıza, takım arkadaşlarıma ve sağlık ekibine herşey için teşekkür etmek istiyorum. Özellikle İsmail Kartal, Bayram Bektaş ve ekiplerine teşekkür etmek istiyorum bana güvendikleri ve herzaman bana destek oldukları için. Hayatım boyunca unutmam."

