El Salvador'da oynanan futbol karşılaşmasında 12 ölü var! El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele açıklama yapmak zorunda kaldı...

El Salvador Futbol Ligi play-off çeyrek finalinde Alianza ile FAS arasında oynanan maçta büyük bir facia yaşandı. Oynanan mücadeleye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Stadyuma fazladan seyirci alınması nedeniyle olaylar patlak verdi.

KAPILAR AÇILMADI, İZDİHAM YAŞANDI

Fazladan bilet satan federasyonun yol açtığı olaylar adeta kaosa sebep aldı. Tribünlere girmek isteyen taraftarlar, güvenlik güçlerinin kapıları açmaması sebebiyle ezilerek kalabalık içinde can verdi. İlk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.

ÇOCUK VE KADINLAR VAR

Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yüzlerce yaralının durumunun kritik olduğu ifade edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

SAHTE BİLET SATILMIŞ

Yaşanan olayın ardından El Salvador hükümeti geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yaşanan izdihamın sebebinin sahne bilet satışından kaynaklandığı açıklandı.

NAYIB BUKELE: HERKES SORUŞTURULACAK

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele, "Ülkemiz adına zor bir gün. Takımlar, menajerler, stadyum, biletler, bilet ofisi, lig, federasyon... Herkes gerektiği şekilde araştırılacak ve sorumlular hesap verecek." dedi.



