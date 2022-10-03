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El sanatı ürünlerinin gelirini "can dostları" için harcıyor

03.10.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de sahipsiz 12 kedi ile bir köpeğe yuvasını açan ev hanımı Serpil Yalçınkaya, amigurumi (tığ örgü yöntemi ile yapılan oyuncaklar), keçe iğneleme, panç ve nakış yöntemleriyle yaptığı ürünleri satarak hayvanların ihtiyacını karşılıyor - Sokakta kalan hayvanlara da destek olan Yalçınkaya: - "Sokaktaki hayvanların en çok ihtiyacı olan şey sevgi. Hiçbir şey yapamıyorlarsa sevsinler, itmesinler, kakmasınlar"

KOCAELİ (AA) - HANDE DURMUŞ - Kocaeli'de yaşayan 41 yaşındaki Serpil Yalçınkaya, el emeğiyle yaptığı sanat ürünlerini satarak evinde ve bahçesinde baktığı "can dostları"na yardım eli uzatıyor.

Gaziantep'te bir veteriner kliniğinde yöneticilik yaparken çeşitli nedenlerle yaralanan hayvanların yaşamlarını zor şartlarda sürdürmelerinden etkilenen Yalçınkaya, sahipsiz kedilere ve bir köpeğe yuvasını açtı.

Yalçınkaya, eşinin işi nedeniyle mesleğini bırakıp 6 yıl önce Kocaeli'ye yerleşerek, burada da sokak hayvanlarına sahip çıkmayı sürdürdü.

Ev hanımlığı yaptığı için hayvanların bakım masraflarını karşılamak amacıyla amigurumi (tığ örgü yöntemi ile yapılan oyuncaklar), keçe iğneleme, panç ve nakış yöntemleriyle oyuncak ve el sanatı gibi ürünler yaparak sosyal medyadan satmaya başlayan Yalçınkaya, elde ettiği gelirlerle 4 yıldır evinde ve bahçesinde baktığı 12 kedi ile bir köpeğin ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

- "İnsanlar, çok basit yardımlarla hayvanlara el uzatabilir"

Sahipsiz diğer kedi ve köpeklere mama ve yuva bulma konusunda da yardımcı olan Yalçınkaya, AA muhabirine, düzenli mama ve su bulabildikleri için gün içinde bahçelerine gelen kedi sayısının 30'a kadar çıktığını anlattı.

Yalçınkaya, kış aylarında mümkün olduğunca bahçe ve balkonda sokak hayvanlarına barınma imkanı sağlamaya çalıştığını dile getirerek, masraflarını amigurumi başta olmak üzere, keçe iğneleme, panç ve nakış gibi el işlerinin satışından elde ettiği gelirle karşıladığını kaydetti.

Sokak hayvanlarının hep hayatında olduğunu ifade eden Yalçınkaya, şunları söyledi:

"Evimizde bakımını üstlendiğimiz kediler ve 1 köpeğin mama masrafı aylık yaklaşık 2 bin lira civarında. Kediler yaklaşık 20, köpeğimiz 'Sufle' 15, bahçedeki kediler ise 45 kilogram civarında mama tüketiyor. Masrafların destek olmadan altından kalkılması mümkün değil. Hayvanların masraflarını 4 yıl önce yapmaya başladığım el sanatlarının satışından elde ettiğim gelirle karşılıyorum. İnsanlar, çok basit yardımlarla hayvanlara el uzatabilir. Kimisinin maddi imkanı olur, kimisinin olmaz, hiçbir şey yapamıyorsa kapısının önüne su koyar, yemeğinin artığından koyar. Ama kılçık, kemik gibi zarar verebilecek türde artıkları koymayın."

- "Sokaktaki hayvanların en çok ihtiyacı olan şey sevgi"

İnsanların yaralı hayvan gördüklerinde tedavisinin üstesinden gelemeyeceklerini düşünmemesi gerektiğini belirten Yalçınkaya, destek olan pek çok dernek ve veteriner kliniğinin bulunduğunu kaydetti.

Yalçınkaya, "Sokaktaki hayvanların en çok ihtiyacı olan şey sevgi. Hiçbir şey yapamıyorlarsa sevsinler, itmesinler, kakmasınlar. İtip kakan insanları gördükleri zaman tepki göstersinler, susmasınlar, korkmasınlar. Bunlar çok önemli, aslında her şey böyle başlıyor." ifadelerini kullandı.

Maliyeti yüksek mamalarda yapılacak KDV indiriminin hayvanseverlere büyük katkısının olacağını dile getiren Yalçınkaya, böyle bir girişim beklediklerini sözlerine ekledi.

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kedi köpek gelir satış

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