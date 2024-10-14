El yazması nasıl yazılır? El yazması ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

El yazması sözcüğü, Türkçemizde birçok alanda karşımıza çıkan kelimeler arasındadır. Bu kelime, birçok kullanıcı tarafından yaygın olarak yazım yanlışı yapılarak kullanılmaktadır. Kelimelerin yazım stilinde ikilem yaşandığında sözlük sayfalarının ziyaret edilmesi oldukça önemlidir. Bu noktada, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanıp, internet ortamında kullanıcılara sunulan TDK sözlükleri devreye girmektedir. Bu sözlük sayfası üzerinden kelimelerin yazım şekli araştırılabilinmektedir.

El yazması nasıl yazılır?

El yazması kelimesi, “el” ve “yazması” olmak üzere toplamda 2 sözcükten meydana gelmektedir. Sözcük yönünden zengin olan dilimizde bazı kelimelerin yazımında sıklıkla çelişkiye düşülmektedir. Hâl böyle olunca, el yazması yazımı konusu ayrı bir önem kazanmaktadır. Dil bilgisi konuları arasında en önemli olan konu başlıklarından biri yazım kurallarıdır. Bu yazım kuralları da kendi içerisinde farklı kuralları barındırmaktadır. El yazması kelimesinin doğru yazım şekli kadar ne anlama geldiğini de öğrenmek önemlidir. Türk Dil Kurumunun resmî Türkçe sözlük sitesi aracılığı ile bu kelimenin hangi anlamları taşıdığı bilgisine ulaşılabilmektedir. Bu bağlamda el yazması TDK’ye göre manası şöyledir:

(İsim) Basım tekniğinin henüz var olmadığı zamanlarda el ile yazılmış olan kitap.

El yazması ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır?

El yazması sözcüğü, cümle içerisinde çoğunlukla isim hâliyle kullanılan bir kelimedir. Bu kelime, günümüzde birçok kişi tarafından “elyazması” şeklinde bitişik olarak yazılmaktadır. İki ya da daha fazla sözcüğün yan yana gelip yeni bir terimi ifade etmesi, birleşik sözcük olarak tanımlanmaktadır. El yazması kelimesi de bir birleşik sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimenin doğru yazım şeklini öğrenmenin en pratik yöntemi ise sözlük sitelerine bakmaktır.

Sözlük sitesi denildiğinde en güvenilir kaynak olarak karşımıza Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlük kılavuzu çıkmaktadır. Bu sözlük sitesine giriş yapılarak, kelimelerin nasıl yazıldığı, nasıl telaffuz edildiği ve ne anlama geldiği bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşılmaktadır.

Bu noktada bu sözcüğün doğru yazım stili her zaman “el yazması” şeklinde ayrı olmalıdır. Diğer bitişik yazım şekli TDK bazında hatalı olarak kabul edilmektedir. Bu bilgilere göre el yazması doğru yazılışı şu şekildedir: