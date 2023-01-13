Elanur kimdir, nereli ve kaç yaşında? Twitch yayıncısı Elanur Pat Survivor'da!

Elanur, TV 8'de yayınlanacak olan Survivor 2023 yarışmasında parkurda yer alacak. Acun Ilıcalı'nın Survivor kadrosuna dahil ettiği ünlü fenomen, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Elanur kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor fenomenler kadrosundaki Elanur Pat hakkında merak edilenler...

ELANUR PAT KİMDİR?

30 Aralık 2000 doğumlu Elanur Pat 20 yaşındadır. Aslen Orduludur. Eğitimini Yalova Üniversitesi'nde Bilgisayar Programcılığı ve Yazılım Mühendisliği bölümünde aldı. Twich ve Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.

SURVIVOR ELANUR PAT 'BELA' ŞARKISIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ

Sosyal medya paylaşımlarıyla da ön plana çıkan Elanur Pat, "Bela" adlı şarkısı ile YouTube'da iyi bir çıkış yakalamıştı.

