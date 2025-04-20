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  4. Elazığ’da ’Maça gidiyoruz’ projesi yürekleri ısıttı

Elazığ’da ’Maça gidiyoruz’ projesi yürekleri ısıttı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.04.2025 15:29
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TSYD Elazığ Temsilciliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nden ortak sosyal sorumluluk projesi ile özel gereksinimle çocuklar Elazığspor’un Karacabey Belediyespor maçını tribünden izledi.

Elazığ’da ’Maça gidiyoruz’ projesi yürekleri ısıttı

Elazığ’da örnek bir sosyal sorumluluk projesi daha başarıyla hayata geçirildi. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Elazığ Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen ’Maça gidiyoruz’ projesi kapsamında, özel gereksinimli çocuklar, Elazığspor’un Karacabey Belediyespor maçını tribünden izleme fırsatı buldu. Harput Yurt Müdürlüğü koordinasyonunda, KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin gönüllü katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, çocuklar hem unutulmaz bir gün geçirdi hem de sosyal yaşama güçlü bir şekilde dahil oldu. Stadyumda sevgi ve dayanışmanın hakim olduğu etkinlikte, üniversiteli gönüllüler özel çocuklara eşlik ederek coşkularını paylaştı. Tribünler; sevgi, empati ve kardeşlik duygularıyla dolup taştı.

ABDULSAMET EREN: "BU SADECE BİR MAÇ DEĞİL; TOPLUMSAL DUYARLILIĞIN VE BİRLİKTELİĞİN SAHNESİYDİ"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin gönüllülüğü ve hassasiyeti bizleri gururlandırıyor. TSYD Elazığ Temsilciliği ile ortak yürüttüğümüz bu anlamlı projede, özel gereksinimli çocuklarımızın hayatlarına dokunmak istedik. Bugün burada sadece bir futbol maçı izlenmedi; dostluk, empati ve toplumsal birliktelik ruhu yaşandı" dedi.

COŞKUN KAMAÇ: "SPOR, SADECE SAHA İÇİNDE DEĞİL; KALPLERDE DE BİRLİKTİR"

Türkiye Spor Yazarları Derneği Elazığ Temsilcisi Coşkun Kamaç da projenin TSYD’nin kuruluş yıldönümü haftasında gerçekleştirilmesinin ayrı bir anlam taşıdığına dikkat çekerek, "TSYD olarak sadece saha içinde değil, saha dışında da topluma değer katacak çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bu yıl 14 Nisan’da 62. kuruluş yıldönümümüzü kutladık. Böylesine anlamlı bir projeyi tam da bu özel haftada hayata geçirmek bizler için gurur verici oldu. Sporun birleştirici gücünü, özel gereksinimli çocuklarımızla aynı tribünde olmakla bir kez daha yaşadık. Bu sadece bir maç izleme etkinliği değil; kalplere dokunan, farkındalık oluşturan, toplumsal dayanışmayı güçlendiren çok özel bir buluşmaydı" diye konuştu.

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