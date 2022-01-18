Elazığ Fırat Üniversitesinde eğitime kar engeli

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Fırat Üniversitesinde yarın eğitime ara verildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam ettiği, bu nedenle Fırat Üniversitesi öğrencilerinin mağduriyet yaşamaması için eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

