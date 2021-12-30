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Elazığ Palu'da Zumuhte Şelalesi dondu

30.12.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ Palu'da Zumuhte Şelalesi dondu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde soğuk hava nedeniyle Zumuhte Şelalesi dondu.

Palu ilçesinde hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi sonucu dondurucu soğuklar yaşanıyor.

Aşağı Mahalle mevkisinde bulunan Zumuhte Şelalesi de soğuk hava nedeniyle dondu. Şelalenin donması sonucu çok sayıda buz sarkıtı oluştu.

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