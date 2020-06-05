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  4. Elazığ Valisi Kaldırım'dan Pütürge depremine ilişkin açıklama:

Elazığ Valisi Kaldırım'dan Pütürge depremine ilişkin açıklama:

ELAZIĞ HABERLERİ  | 05.06.2020 21:56 | Son Güncelleme

"Kent genelinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok, araştırmalarımız sürüyor"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremin Elazığ'da da hissedildiğini bildirdi.

Kaldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pütürge ilçesinde kaydedilen depremin ardından kentte yapılan ilk değerlendirmelere göre bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.

İlgili kamu kurum ve kuruluşu görevlilerinin sahada çalıştığını aktaran Kaldırım, "Kent genelinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok, araştırmalarımız sürüyor." dedi.

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