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  4. Elazığ vişnesinden sonra yeşil mermer de lüks projelerin gözdesi oldu

Elazığ vişnesinden sonra yeşil mermer de lüks projelerin gözdesi oldu

AA AA
19.04.2024 11:10
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Dünya doğal taş rezervinin önemli bölümüne sahip olan Türkiye, prestijli yapılarda kullanılan ve markalaşan taşlarına "yeşil mermer" ile bir yenisini ekledi.

Bu yıl 29'uncu kez düzenlenen İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 200'ü aşkın renk ve desen çeşitliliğiyle Türk taşlarının gövde gösterisine sahne oldu.

Fuarda, çok sayıda ülkeden profesyonel ziyaretçiler, "Elazığ vişnesi", "Afyon beyazı", "Diyarbakır petrol yeşili" gibi markalaşan taşlar başta olmak üzere yılın gözde taşlarını inceliyor. Son yıllarda talebin yoğunlaştığı Elazığ vişnesinin yanı sıra aynı ocaktan çıkarılan yeşil mermer de ilgi görüyor.

Elazığ'daki ocaktan yaklaşık 1,5 yıl önce çıkarılmaya başlanan ve sadece özel projelerde kullanılan yeşil mermerin ihracatı, kısa sürede yaklaşık 40 bin ton seviyesine ulaştı.

"SEKTÖRDE MODA OLMAYA BAŞLADI"

Yeşil mermerin çıkarıldığı ocağı işleten şirketin yönetim kurulu üyesi Mertcan Yaşlı, AA muhabirine, 40 yıldır mermer sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Türkiye'de 6 mermer ocaklarının olduğunu belirten Yaşlı, Elazığ'da 3 fabrikaları bulunduğunu, işlenmiş mermer ihraç ettiklerini ve ürünlerinin yüzde 80'ini dış pazarlara gönderdiklerini ifade etti.

Çıkardıkları mermerlerin özel olduğunu vurgulayan Yaşlı, şunları kaydetti:

"Elazığ vişnesi diye adlandırdığımız mermerimiz var. Dünyada eşi ve benzeri yok bu mermerin. Sadece Elazığ'dan çıkan bir mermer. Yeşil mermer de sektörde moda olmaya başladı. İtalya, Çin ve Türkiye'deki lüks yapılar, projelerden talep alıyor. Güzel projelere imza atmaya başladık. Bunu en büyük ayrıştıran özelliklerden birisi de Elazığ vişnesinin içinde çıkması. Rengiyle, dokusuyla, yapısıyla, mermer sektöründe özel bir yer aldı. Yakın zamanda Çin fuarından geldik. Taşa aşırı talep geldi. Bu sene Çin'de yeşil ekstradan modaydı. Orada villa projeleri, rezidanslar, AVM'ler ya da devlet büyüklerinin ofisleri, masaları gibi güzel yerlerde taşlarımız kullanıldı. Bu taşımızı 60 ülkeye ihraç ediyoruz. En çok Çin ve İtalya'ya gidiyor. Genelde yer döşemeleri, masa, jakuzi ve görsel amaçlı kullanılıyor."

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