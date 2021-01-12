Elazığ'da 102 yaşındaki Şahide Gürbüz koronavirüsü yenmeyi başardı

Gürbüz, köydeki doğal yaşamın kendilerini bugüne kadar sağlıklı ve dinç tuttuğunu anlatarak, "Bugüne kadar ömrümde bir kez nezle şikayeti ile hastaneye gittim. Çok zorlanmadan koronavirüsü yenmeyi başardım. Herkes maske taksın." dedi.

- Hastalığı 102 yaşındaki annesinden daha ağır atlattı

Gürbüz'ün oğlu Mustafa Gürbüz ise hastalığı, annesinden daha ağır geçirdiğini söyledi.

"Annem 102 yaşında. Şu ana kadar bir sefere mahsus hastaneye girişi var. O da nezle dolayısıyla. Koronavirüse yakalandığı zaman da ateşi ve baş ağrısı vardı. Onun dışında herhangi bir şikayet görülmedi." diyen Gürbüz, şu anda sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

