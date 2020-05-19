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Elazığ’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 19.05.2020 13:09 | Son Güncelleme

Elazığ’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sosyal mesafeli çelenk sunumu gerçekleştirildi.Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, valilik önünde Atatürk anıtına çelen koyma töreni düzenlendi.

Elazığ’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sosyal mesafeli çelenk sunumu gerçekleştirildi.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, valilik önünde Atatürk anıtına çelen koyma töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, şube müdürleri ve gençlik merkezlerinin üyeleri katıldı.Sosyal mesafeli ve maskeli törende Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunmasının ardından çelenk sunumu gerçekleştirildi.

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İlker Eczanesi
Merkez
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Merkez
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