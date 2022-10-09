Elazığ'da 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentte bir adreste kaçak şarap üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada 2 bin litre kaçak şarap ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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