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Elazığ'da 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi

09.10.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentte bir adreste kaçak şarap üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada 2 bin litre kaçak şarap ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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