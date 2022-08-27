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Elazığ'da 2 eşeğin traktöre bağlanarak götürülmesi kameraya yansıdı

27.08.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 2 eşeğin traktöre bağlanarak götürülmesi kameraya yansıdı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 2 eşeğin traktöre bağlanarak götürülmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ-Bingöl kara yolu Karasaz köyü mevkisinde 2 gün önce 23 ADB 896 plakalı traktörün arkasına bağlanan 2 eşeğin götürdüğünü gören başka bir araçtaki sürücü O.Y, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Kayıtlarda, hareket halindeki traktöre bağlı eşeklerden birinin arka ayaklarının yerde sürüklendiği, ön ayaklarıyla da koşmaya çalıştığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ traktör eşek

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