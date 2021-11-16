Elazığ'da 210 kilogram esrar ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda 210 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı öne sürülen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.
Şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, araçta 3 kilogram kubar esrar ve 1 kilogram skunk ele geçirdi.
Araçtaki 5 şüphelinin adreslerinde de 110 kilogram toz ve 97 kilogram da kubar esrar bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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