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Elazığ'da 210 kilogram esrar ele geçirildi

16.11.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 210 kilogram esrar ele geçirildi

Elazığ'da 210 kilogram esrar ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda 210 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı öne sürülen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, araçta 3 kilogram kubar esrar ve 1 kilogram skunk ele geçirdi.

Araçtaki 5 şüphelinin adreslerinde de 110 kilogram toz ve 97 kilogram da kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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