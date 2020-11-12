Elazığ'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerdeki işlek cadde ve sokaklar ile otobüs duraklarında sigara içilmesi yasaklandı, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erkaya Yırık başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Söz konusu kararlar doğrultusunda maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin etmek amacıyla kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Gazi, Vali Fahribey ve Hürriyet caddeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Ahmet Aytar Meydanı, Kültür Park ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

Ayrıca 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafeye uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmalarına, bu saatler dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

Alınan kararların eksiksiz bir şekilde uygulanması için kent merkezi ve ilçelerde ilgili tüm kurumların gereken hassasiyeti göstermesi, denetimlerin kolluk kuvvetleri ya da sigara denetim ekiplerince yapılması, aykırılık durumunda 900 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Tedbirlere uymayanlar hakkında konusu suç teşkil eden davranışlarla ilgili de adli süreç başlatılmasına karar verildi.

