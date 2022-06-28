Elazığ'da ağaçta mahsur kalan yavru kediyi elektrik kurumu ekipleri kurtardı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde tırmandığı ağaçta mahsur kalan yavru kedi, elektrik kurumu ekiplerince kurtarıldı.

Hazar Gölü kıyısı yakınlarında yavru bir kedi, çıktığı ağacın tepesinde mahsur kaldı.

Yavru kedinin aşağı inemediğini fark eden çevredekiler durumu, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine polis ekipleri, kedinin aşağı indirilmesi için Fırat Elektrik Dağıtım AŞ ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 7 saat ağaçta mahsur kalan yavru kediyi, sepetli vinç yardımıyla bulunduğu yerden aldı.

Bir süre su ve mama verilerek ilgi gösterilen yavru kedi bir vatandaş tarafından sahiplenildi.



