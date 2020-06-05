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Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 18 kişi tutuklandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 05.06.2020 21:02 | Son Güncelleme

Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 18 kişi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında gözaltına alınan 99 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, suç işlenmesinin önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla genel asayiş uygulaması yaptı.

Uygulamalarda 35'i aranan, 64'ü adli olay şüphelisi 99 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kayıp olarak aranan 12 kişi ise ailelerine teslim edildi.

Uygulamalarda, 117 ruhsatsız ve 23 kurusıkı tabanca, 11 tüfek, 12 kesici alet, 100 gram esrar, 14 gram metamfetamin, 3 gram eroin ve bir miktar taş kokain ele geçirildi. Çalıntı olduğu belirlenen otomobil ve motosiklet sahiplerine teslim edildi.

Ayrıca fuhuş yapıldığı belirlenen bir pansiyon 90 gün süreyle kapatıldı, işletmedeki 2 kişiye 3 bin lira idari ceza uygulandı.

Ruhsatsız kahvehane ile bir dernekte kumar oynayan 8 kişiye 9 bin 800, mekanlarda bulunan 9 kişiye de 29 bin 350 lira ceza kesildi.

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