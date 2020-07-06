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Elazığ’da atıl tesis turizme kazandırılıyor

ELAZIĞ HABERLERİ  | 06.07.2020 11:09 | Son Güncelleme

Elazığ’da Hazar Gölü çevresinde 23 dönümlük alanda kurulu bulunan atıl vaziyetteki sosyal tesislerin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.Elazığ-Diyarbakır yolu üzerinden Gezin köyü girişinde Hazar Gölü kenarında bulunan İller Bankası Sosyal Tesislerine ait atıl durumdaki tesis valilik talimatıyla yapılan çalışmalarla İl Özel İdaresi’ne geçti.23 dönüm alana sahip tesisin turizme kazandırılarak halka açılması için çalışmalar başlatıldığı belirtildi.Tek ve iki katlı evler, oyun parkları, geniş yeşil alan, her türlü imkana sahip sosyal tesisler, yüzme havuzu, piknik ve spor alanları bulunan yerin yenilenme çalışmalarının Ağustos ayı içerisinde tamamen bitirilmesi ve hizmete açılması planlandığı kaydedildi.

Elazığ’da Hazar Gölü çevresinde 23 dönümlük alanda kurulu bulunan atıl vaziyetteki sosyal tesislerin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.
Elazığ-Diyarbakır yolu üzerinden Gezin köyü girişinde Hazar Gölü kenarında bulunan İller Bankası Sosyal Tesislerine ait atıl durumdaki tesis valilik talimatıyla yapılan çalışmalarla İl Özel İdaresi’ne geçti.23 dönüm alana sahip tesisin turizme kazandırılarak halka açılması için çalışmalar başlatıldığı belirtildi.
Tek ve iki katlı evler, oyun parkları, geniş yeşil alan, her türlü imkana sahip sosyal tesisler, yüzme havuzu, piknik ve spor alanları bulunan yerin yenilenme çalışmalarının Ağustos ayı içerisinde tamamen bitirilmesi ve hizmete açılması planlandığı kaydedildi.

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