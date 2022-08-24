Elazığ'da bahçesinde ve evinin damında Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde bahçesinde ve evinin damında Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Altınkürek köyünde bir kişinin Hint keneviri ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, bahçede ve evinin damında 119 kök Hint keneviri ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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