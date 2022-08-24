YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da bahçesinde ve evinin damında Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Elazığ'da bahçesinde ve evinin damında Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

24.08.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da bahçesinde ve evinin damında Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Elazığ'da bahçesinde ve evinin damında Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde bahçesinde ve evinin damında Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Altınkürek köyünde bir kişinin Hint keneviri ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, bahçede ve evinin damında 119 kök Hint keneviri ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ'da 100 yaşındaki hastaya katarakt ameliyatı yapıldıElazığ'da 100 yaşındaki hastaya katarakt ameliyatı yapıldı
Kütahya'da 4 bin 200 yıllık fındık kalıntıları ve mermer idoller bulunduKütahya'da 4 bin 200 yıllık fındık kalıntıları ve mermer idoller bulundu
Özcan usta, 45 yıldır el emeği ayakkabı üretiyorÖzcan usta, 45 yıldır el emeği ayakkabı üretiyor
Anahtar Kelimeler:
Elazığ hint keneviri jandarma

Elazığ Namaz Vakitleri 24 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:09
Sabah
05:38
Öğle
12:31
İkindi
16:14
Akşam
19:14
Yatsı
20:36
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Enfeksiyondan korur, tıkalı burnu açar dahası da var! Ayda 3 kez...

Enfeksiyondan korur, tıkalı burnu açar dahası da var! Ayda 3 kez...

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.