Elazığ'da başkasının yerine sınava girdikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Maden ilçesinde, başkasının yerine Ticari Taşıt Kullanma Belgesi (SRC) sınavına girdikleri gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asım Sürücü Ortaokulundaki SRC sınavına başkasının yerine S.Y. (34), A.Y. (41) ve S.T'nin (28) girdiği belirlendi.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

