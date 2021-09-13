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Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist yaralandı

13.09.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kamp yaptığı alanda bıçaklı saldırıya uğrayan Japon uyruklu turist tedavi altına alındı.

Shogan Kameda (45), Sivrice'de Hazar Gölü çevresinde kamp yaptığı alanda kimliği henüz belirlenemeyen kişinin bıçaklı saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ekibince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Shogan'ın tedavisi sürüyor.

Shogan, hastane odasında AA muhabirine, 12 yıl önce bisikletiyle Japonya'dan dünya turuna çıktığını, Türkiye turu kapsamında Muş'un ardından Elazığ'a geldiğini söyledi.

Kamp yaptığı alanda dişini fırçalarken kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını belirten Shogan, "Çay bahçesi vardı. Orada oturdum. Sahibinden de izin aldım, sonra kahvaltı yaptım. Diş fırçalarken biri bana bakıyordu. Neden uzun süre bana baktığını ve neden kızdığını sordum. Cevap verdi ama ne dediğini anlayamadım. O sırada çıkardığı bıçakla bana saldırdı." dedi.

Shogan, olayla ilgili soruşturma kapsamında polis ekiplerinin kendisine bazı fotoğraflar gösterdiğini, fotoğraftan saldırganı teşhis ettiğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Japonya

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