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Elazığ'da bir kişi kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu

ELAZIĞ HABERLERİ  | 17.06.2020 13:46 | Son Güncelleme

Elazığ'da bir kişi kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir kişi, kızını öldürüp intihara teşebbüs etti.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde babasıyla boşanan annesiyle yaşayan 20 yaşındaki Merve K, sınava girmek için Elazığ'ın Kırklar Mahallesi'nde oturan ağabeyinin evine geldi. Durumu öğrenen baba Mikail K, kızıyla görüşmek için oğlunun evine gitti.

Baba ile kızı bir süre konuştuktan sonra ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma sırasında baba, yanında getirdiği silahla ateş ettiği kızını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merve K'nin cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Ağır yaralanan Mikail K. ise Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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