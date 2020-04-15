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Elazığ’da çalışıp, farklı illerde ikamet edenlerin şehre girişi yasaklandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 15.04.2020 11:49 | Son Güncelleme

Elazığ’da Korona virüs tedbirleri kapsamında, kentte çalışıp farkı illerde ikamet eden kamu, kurum ile özel sektörde çalışanların giriş çıkışları yasaklandı.Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında, İl Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında Korona virüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.Şehre giriş çıkışlarla ilgili alınan kararla ilgili valilikten yapılan açıklamada , "İlimizde ikamet etmeyip diğer illerde ikamet eden fakat Elazığ’da görev yapan kamu kurum ve özel sektör çalışanlarının ilimize giriş, çıkışlarının yasaklanmasına, ancak çok zorunlu hallerde, ilimiz Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez’in onayı ile alınan karardan istisna tutulmasına veya idari izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmiştir"denildi.Ayrıca, kentte akaryakıt istasyonları, ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin üretiminin yapıldığı işyerleri, nöbetçi eczaneler istisna olmak üzere, bakkal ünvanlı işletmelerin saat 21.30 da, diğer işletmelerin tamamının ise saat 21.00 itibariyle kapatılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.Öteyandan karara uymayanlar hakkında her ihlal için 3 bin 150 TL idari para cezası, suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195.

Elazığ’da çalışıp, farklı illerde ikamet edenlerin şehre girişi yasaklandı

Elazığ’da Korona virüs tedbirleri kapsamında, kentte çalışıp farkı illerde ikamet eden kamu, kurum ile özel sektörde çalışanların giriş çıkışları yasaklandı.
Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında, İl Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında Korona virüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Şehre giriş çıkışlarla ilgili alınan kararla ilgili valilikten yapılan açıklamada , "İlimizde ikamet etmeyip diğer illerde ikamet eden fakat Elazığ’da görev yapan kamu kurum ve özel sektör çalışanlarının ilimize giriş, çıkışlarının yasaklanmasına, ancak çok zorunlu hallerde, ilimiz Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez’in onayı ile alınan karardan istisna tutulmasına veya idari izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmiştir"denildi.
Ayrıca, kentte akaryakıt istasyonları, ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin üretiminin yapıldığı işyerleri, nöbetçi eczaneler istisna olmak üzere, bakkal ünvanlı işletmelerin saat 21.30 da, diğer işletmelerin tamamının ise saat 21.00 itibariyle kapatılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.
Öteyandan karara uymayanlar hakkında her ihlal için 3 bin 150 TL idari para cezası, suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.

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Bulutoğlu Eczanesi
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